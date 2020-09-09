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Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada

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Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü 2020 Endeksi'nde 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı. Buna göre geçtiğimiz yıl 157. sırada bulunan Türkiye üç sıra yükselmiş oldu.

Belarus ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Türkiye’nin üst sıralarında yer aldı. Türkiye’yi 155'inci sırada Ruanda takip ediyor.

Raporda, Türkiye'de son yıllarda onlarca basın kuruluşunun susturulduğu belirtiliyor. Türkiye'nin cezaevlerinde en çok gazeteci bulunduran ülkeler arasında bulunduğu ifade ediliyor. İnternet üzerinden sansürün artmasının ise endişeye yol açtığı söyleniyor.

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