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Sınıra ulaşmak için çölü aştılar

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen Afganlar farklı rotalara yönelmeye başladı.
Sınıra ulaşmak için çölü aştılar

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak isteyen Afganlar farklı rotalara yönelmeye başladı. En son, Afganistan, Pakistan ve İran sınırlarının birleştiği çölde ortaya çıkan görüntüler, kitlesel göçün boyutunu gözler önüne serdi.

Uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran görüntülerde, Taliban rejiminden kaçan Afganlar’ın sınıra ulaşmak için Pakistan, İran ve Afganistan sınırında bulunan çölü aşmaya çalıştıkları görülüyor.

 

İngiliz Daily Mail gazetesi, görüntüleri paylaştıktan sonra, yaşananları bir film sahnesine benzetti. Gazete aynı zamanda, görüntülerin ortaya çıkmasıyla Batılı politikacıların zor durumda kaldığını da vurguladı.

Aynı yolculuğu yakın zamanda yapan bir Afgan göçmen, yolu normalde İranlı kaçakçıların kullandığını ve engebeli arazide dört saatlik bir yürüyüş gerektirdiğini aktardı. İsmi açıklanmayan göçmen, “Bunlar en yoksul insanlar, daha az yürümeyi gerektiren başka yollar da var ama bu yollar daha pahalı.” ifadelerinde bulundu.

Son günlerde İran üzerinden Van ve Ağrı'ya gelerek Türkiye'ye giriş yapan Afganistanlılara yönelik haberler, Türk kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

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