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Sınırda çıplak halde bulunan göçmenler dünyanın gündeminde: Tepkiler yükseldi

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Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bir yerde çıplak halde bulunan 92 yasadışı göçmeni kurtardığını söylemiş, olayla ilgili Türkiye'yi suçlamıştı. Olayın ardından Frontex ve BM başta olmak üzere birçok kuruluştan tepki geldi.
Sınırda çıplak halde bulunan göçmenler dünyanın gündeminde: Tepkiler yükseldi

Türkiye ile Yunanistan sınırında çıplak halde bulunan 92 göçmen uluslararası kamuoyunda da gündem oldu.

Önceki gün Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis,  sosyal medya hesabından çırılçıplak soyulmuş bir grup mültecinin fotoğrafını paylaşarak, “Bugün sınırda kurtardığımız 92 göçmene Türkiye'nin tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara'nın olayı araştırmasını ve sonunda AB ile olan sınırlarını korumasını bekliyoruz.” demişti.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN KARŞILIKLI BİRBİRİNİ SUÇLADI

Yunanistan, Türkiye’yi 92 göçmeni Yunanistan’a geçmeye zorlamak ve bunu yapmadan önce onları çırılçıplak soymakla suçlarken, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yunanistan’ı mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye’ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetine davet ediyoruz.” ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da Yunanistan’a sert tepki gösterdi. Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, Sözcü Çataklı, “Manipülasyonlar ve sahtekarlık için değil, insan haklarına uymak için zaman ayırın! Biraz medeni olun” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan yaşananlarla ilgili birbirlerini suçlarken, krize Avrupa’dan tepki geldi.

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Avrupa Birliği sınır ajansı Frontex böyle bir gurubun varlığını doğrularken, örgütün sözcüsü Paulina Bakula, “Frontex memurları, göçmenlerin neredeyse çıplak ve bazılarının gözle görülür yaralarla bulunduğunu bildirdi” dedi.

AVRUPA’DAN TEPKİ

Frontex’in Varşova Genel Merkezi’nden konuşan Bakula, Frontex memurlarının göçmenlere acil yardım sağlamak için Yunan makamlarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği göçmenlerin durumunun son derece rahatsız edici olduğunu vurgularken, konu hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini açıkladı. BM Mülteci Örgütü UNHCR de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Yunanistan-Türkiye kara sınırında kıyafetleri çıkarılmış olarak bulunduğu bildirilen 92 kişiyle ilgili rapordan ‘derin üzüntü duyduklarını’ kaydetti.

‘İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR’

Berlin merkezli insan hakları grubu Mare Liberum da yaşanan krize tepki gösterdi. Örgüt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Yuınanistan’ı ‘insan hakları ihlalleri’ yapmakla suçladı.

Grup, “Bu suçlar hükümet üyeleri tarafından kamuoyu önünde tartışıldığında, göçmenleri korumaya değil, sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzun ihtilafın ateşini körüklemeye hizmet ediyor” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunan Göç Bakanı Mitorakis’in sözlerine tepki gösterirken, “Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor” dedi.

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