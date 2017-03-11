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Sınırdan geçenlere bildiri dağıtılıyor

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Sınırdan geçenlere bildiri dağıtılıyor
Sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türklere, Rumlar tarafından bildiri dağıtıldı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs” mensubu Rumlar tarafından hazırlanan ve dağıtılan bildiride, “Gelin barış ve refah içinde yaşanacak ortak bir ülke için el ele verelim” ifadelerine yer verildi.

“Kıbrıs’ta sınırlar olmadan, barış ve güven içinde yaşama, iyiliklerden ve imkanlardan birlikte yararlanma” gibi taleplerin dile getirildiği bildiride, “Taksim ve Enosis bizim için seçenek değil. Bölünmüş bir ada da bizim seçeneklerimiz arasında değil” denildi.

Adanın yeniden birleşmesi hedefi için hala uzun bir yolun olduğunu kaydeden İki Toplumlu Barış İnisiyatifi “Birleşik Kıbrıs”, liderlere,“Geç olmadan masaya dönün, toplumlarınızın isteklerine kulak verin, ülkeyi yeniden birleştirmek için kararlılıkla çalışın” çağrısı da yaptı.

Bildiride, “Umuyoruz ki 2018’den önce sınır geçiş noktaları ortadan kalkacak, ülke yeniden birleşecek, bizler umut ve refah içinde ortak gelecek yaratmak için el ele vereceğiz” temennisi dile getirildi.

Bu arada etkinliği gerçekleştirenlerin bir kısmı, Kuzey’e de geçerek, burada da Kıbrıslı Türklere bildiri dağıttı.

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