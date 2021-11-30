Sınırlarını yabancılara kapatan Japonya'da ilk Omicron vakası görüldü

30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını ve bunun Omicron varyantı olduğu belirtildi

Sınırlarını bütün yabancılara kapatan Japonya'da ilk Omicron varyantı tespit edildi.

Japonya medyası Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını ve bunun Omicron varyantı olduğunu duyurdu.

Kyodo ajansı, Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğunu aktardı.

"Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz"

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, "Omicron varyantına yönelik 'güçlü bir kriz hissi' yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz." demişti.

Hükümet hafta sonu Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti. Başbakan Fumio Kişida, salı gününden itibaren de bütün yabancılara sınırların kapatıldığını duyurmuştu.

Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 586’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 371’e yükseldi. Ülke genelinde 43 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.