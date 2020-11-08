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Sinirlendiği sevgilisinin çıplak fotoğraflarını gönderdi

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Girne’de meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ayşe Hümeyra Aykız dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Sinirlendiği sevgilisinin çıplak fotoğraflarını gönderdi

Girne’de meydana gelen özel hayatın gizliliğini ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ayşe Hümeyra Aykız dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat huzurda bulunan zanlı Ayşe Hümeyra AYKIZ’ın 8 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 8 Ekim 2020 tarihinde aralarında yaşanan iş tartışması ve ilişkilerini reddettiği gerekçesi ile sinirlendiği erkek arkadaşı Girne'de sakin Y.T’nin henüz tespit edilemeyen bir tarihte kendisinden habersizce çekmiş olduğu çıplak fotoğrafını, kullanımında bulunan Whatsapp hattı üzerinden adı edilenin kullanımında Whatsapp hattına mesaj olarak göndermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi. Polis zanlı Ayşe Hümeyra AYKIZ’ın 07.11.2020 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve kullanımında bulunan 2 telefonu aynı gün incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktardı Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek 1 gün süre ile soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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