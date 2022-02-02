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Sınırüstü Yaşlı Bakımevine Süt Ve Süt Ürünleri Bağışlandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) aracılığıyla Sınırüstü Yaşlı Bakımevi için süt ve süt ürünleri bağışlanmıştır.
Sınırüstü Yaşlı Bakımevine Süt Ve Süt Ürünleri Bağışlandı

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) aracılığıyla Sınırüstü Yaşlı Bakımevi için süt ve süt ürünleri bağışlanmıştır.

Süt İmalatçıları Birliği ve Koop Süt’ün katkılarıyla hazırlanıp bugün SÜTEK’e teslim edilen süt ve süt ürünlerinden oluşan koliler, SÜTEK tarafından Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne verilmek üzere İskele Belediyesi’ne gönderilmiştir.

Bakanlığımız yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz bireylerimizin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında gerek Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarla gerekse belediyelerle işbirliği içinde her zaman yardım elini uzatmaya hazırdır.    

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

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