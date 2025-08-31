​​​​​​​Sınırüstü’nde kırsal kesim arsaları tartışma yarattı

İskele’ye bağlı Sınırüstü Köyü’nde kırsal kesim arsalarının Bakanlar Kurulu kararlarıyla kapsam dışına çıkarılarak özel şirketlere tahsis edilmesi tepkilere neden oldu.

Fide Kürşat yaptığı açıklamada, 25 Mart ve 30 Temmuz 2025 tarihlerinde alınan kararlarla (S-31-B-22-C-2 Ada/Blok 129, Parsel 1/B ve 1/C) ilgili haritaların değiştirildiğini ve bu alanların kırsal kesim arsası kapsamından çıkarıldığını belirtti. Kürşat, söz konusu düzenlemenin KIBTEK devre dışı bırakılarak bazı şirket ve kişilere rant sağlamak amacıyla güneş paneli kurulumu için yapıldığını savundu.

Açıklamada, geçmişte ağaçlandırılan ve bugün köylüler tarafından küçükbaş hayvancılık için mera olarak kullanılan arazinin, üretici ve doğal yaşam açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün ile birlikte araziyi incelediklerini belirten Kürşat, bölgede ölçüm ve işaretleme çalışmalarının yapıldığını da gözlemlediklerini aktardı.

Kürşat, “Devlete ait toprakların anayasa ve hukuk hiçe sayılarak rant uğruna dağıtılması kabul edilemez. Bu müdahale, küçükbaş hayvancılığın temel ihtiyacı olan meraları yok edecek ve kırsalda gençlerin barınma imkânlarını ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.

Sınırüstü ve çevre köylerde yaşayanların da karara karşı çıktığını dile getiren Kürşat, söz konusu düzenlemenin derhal geri alınmasını talep ederek, aksi halde her türlü yasal ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.