  • BIST 11288.05
  • Altın 4562.425
  • Dolar 41.0977
  • Euro 47.9835
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan, Şi Cinping ile görüştü

​​​​​​​Sınırüstü’nde kırsal kesim arsaları tartışma yarattı

» »
İskele’ye bağlı Sınırüstü Köyü’nde kırsal kesim arsalarının Bakanlar Kurulu kararlarıyla kapsam dışına çıkarılarak özel şirketlere tahsis edilmesi tepkilere neden oldu.
​​​​​​​Sınırüstü’nde kırsal kesim arsaları tartışma yarattı

İskele’ye bağlı Sınırüstü Köyü’nde kırsal kesim arsalarının Bakanlar Kurulu kararlarıyla kapsam dışına çıkarılarak özel şirketlere tahsis edilmesi tepkilere neden oldu.

Fide Kürşat yaptığı açıklamada, 25 Mart ve 30 Temmuz 2025 tarihlerinde alınan kararlarla (S-31-B-22-C-2 Ada/Blok 129, Parsel 1/B ve 1/C) ilgili haritaların değiştirildiğini ve bu alanların kırsal kesim arsası kapsamından çıkarıldığını belirtti. Kürşat, söz konusu düzenlemenin KIBTEK devre dışı bırakılarak bazı şirket ve kişilere rant sağlamak amacıyla güneş paneli kurulumu için yapıldığını savundu.

Açıklamada, geçmişte ağaçlandırılan ve bugün köylüler tarafından küçükbaş hayvancılık için mera olarak kullanılan arazinin, üretici ve doğal yaşam açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün ile birlikte araziyi incelediklerini belirten Kürşat, bölgede ölçüm ve işaretleme çalışmalarının yapıldığını da gözlemlediklerini aktardı.

Kürşat, “Devlete ait toprakların anayasa ve hukuk hiçe sayılarak rant uğruna dağıtılması kabul edilemez. Bu müdahale, küçükbaş hayvancılığın temel ihtiyacı olan meraları yok edecek ve kırsalda gençlerin barınma imkânlarını ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.

Sınırüstü ve çevre köylerde yaşayanların da karara karşı çıktığını dile getiren Kürşat, söz konusu düzenlemenin derhal geri alınmasını talep ederek, aksi halde her türlü yasal ve demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aydınköy’de yayaya çarpan sürücü tutuklandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:12
  • 26 alkollü sürücü yakalandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:11
  • YSK Başkanı Özerdağ: 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısı 217 bin 5631 Ağustos 2025 Pazar 12:10
  • 24 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: İki Kişi Yoğun Bakımda30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:38
  • 24 yaşındaki Şirin Melisa Engin ani bir şekilde hayatını kaybetti, evinde uyuşturucu bulundu: 1 tutuklu30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:53
  • Lefkoşa’da tetikçilik şüphesi: İki kişi tutuklandı30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:48
  • Kırdağ: “150 Bin Kıbrıslı Türk’e AB Vatandaşlığı Hedefim”29 Ağustos 2025 Cuma 17:08
  • Kendisine ters baktığı gerekçesiyle darp etmişti... Karar açıklandı!29 Ağustos 2025 Cuma 16:48
  • 2024 Yılı Faaliyet Raporu: 2024 yılında 6 milyar 850 milyon 900 bin TL kâr29 Ağustos 2025 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti