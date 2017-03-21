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Sinn Fein liderlerinden McGuinness yaşamını yitirdi

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Sinn Fein liderlerinden McGuinness yaşamını yitirdi
Eski Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı, eski IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) komutanı ve IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in eski Kuzey İrlanda lideri Martin McGuinness 66 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Sinn Fein lideri McGuinness nadir görülen bir genetik hastalıktan muzdaripti.

 

McGuinness'in sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

McGuinness sağlık sorunlarını gerekçe göstererek siyaseti  bırakmış ve IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein Partisi'nin Kuzey İrlanda liderliğini Michelle O'Neill'e devretmişti.

​Sonradan bir arabulucu olan eski IRA komutanı 1998'deki imzalanan ve Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere arasındaki ilişkilere bugünkü halini veren 'Hayırlı Cuma Anlaşması' için müzakereleri yürütmüştü.

2007'de İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakan Yardımcısı olan McGuinness birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) ülkedeki enerji skandalına yeterli şekilde yanıt vermemesini protesto ederek bu görevinden ocakta istifa etmiş ve ülkede erken seçimin önünü açmıştı.

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