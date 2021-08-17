Sinovac aşısı Bell paralizisine sebep olabilir

Bilim insanları corona virüsü aşısı olanlarda Bell paralizisi olarak da bilinen bir kas hastalığının görülme oranlarını inceledi. Uzmanlar Sinovac’ın corona virüsü aşısı olan her 100.000 kişiden ortalama 4.8 kişide bu yan etki görüldüğü açıklandı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech’in aşısını olan 100.000 kişide ortalama 2 kişide bu yan etkinin görüldüğü kayıtlara geçti. Bilim insanlarının araştırması saygın bilim ve tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Araştırmayı yürüten bilim insanları, “Araştırmamız Sinovac’ın aşısını olanlarda Bell paralizisi ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bütün bu sonuçlara rağmen aşının avantajlarının çok daha yüksek olduğunu duyurarak, “Bu yan etki çok nadir görülüyor ve bunun görüldüğü durumlarda tedavi ile yüzde 90 oranında iyileşme sağlanıyor” ifadesini kullandı.