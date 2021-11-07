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Sinovac firması yeni varyantlara karşı aşı geliştiriyor

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Çin’in Sinovac firması, Covid-19’un yeni varyantlarına karşı aşı geliştirme çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.
Sinovac firması yeni varyantlara karşı aşı geliştiriyor

Geliştirdikleri yeni aşıyla ilgili açıklama yapan firma yetkilileri, “Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmektedir. Şu an geliştirilen aşı ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Klinik araştırması için Çin’in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız” dedi.

Sinovac firmasının uzun zamandır virüsün yeni varyantlarını takip ettiği de ifade edilen açıklamada, pandeminin sona ermesi için iki yolun izlenebileceği söylendi. Açıklamada, “İlk olarak herkesin aşı olması ve bu doğrultuda aşı oranımızın yükselmesi gerekiyor.

Diğeri ise tıbbi müdahale olmayan yollardan maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sosyal mesafeye dikkat etmek gereklidir” denildi. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 77,8 etkili olduğunu açıklanan Hindistan’ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü faz deneyleri, aşının ağır Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 93,4 etkili olduğunu açıklanan Covaxin isimli aşının ilk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantına karşı da yüzde 65,2 oranında etkili olduğu aktarıldı. Hindistan’ın yerli aşısı Covaxin’in Covid-19 semptomlarına karşı ise yüzde 77,8 etkili olduğu vurgulandı.

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