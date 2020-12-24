Sinovac, Koronavirüs aşısının 3. faz sonuçları yine ertelendi

Brezilya, Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli Koronavirüs aşı adayının etkili olduğunu duyurdu. Öte yandan Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için 15 gün ek süre istediği belirtildi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Brezilya basınında çıkan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Covid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas ve Sao Paulo Eyaleti Sağlık Sekreteri Jean Gorinchteyn pazartesi günü 3. faz son deneyleri tamamlanan CoronaVac aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covas, CoronaVac'ın, ülkede acil kullanımına izin verecek etkinlik eşiğine ulaştığını ve bugün açıklanması gereken 3. faz son deneylerin sonuçlarının, Sinovac şirketinin diğer ülkelerde de denediği aşının sonuçlarını eş zamanlı açıklaması gerektiği için 15 gün ek süre istediğini söyledi.

Covas, deney sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmenin Sinovac ile imzalanan anlaşma gereği olduğunun altını çizerek, "Sinovac ile yaptığımız anlaşma gereği, bu sonuçların eş zamanlı açıklanmasını gerektiriyor" dedi.

Sao Paulo Sağlık Sekreteri Gorinchteyn de CoronaVac'ın etkinlik oranının, Dünya Sağlık Örgütünün bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiğini söyledi. CoronaVac'ın Butantan Enstitüsü tarafından ölçülen etkinlik oranının, diğer ülkelerden farklı sonuç gösterdiğini açıklayan Gorinchteyn bu uyuşmazlık nedeniyle 3. faz deney sonuçlarının açıklanmadığını belirtti.

Aşılama planının olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Gorinchteyn, "Aşı burada, Butantan Enstitüsü fabrikasında üretiliyor ve Sao Paulo eyaleti için aşılama programımıza 25 Ocak'ta başlayacağız" diye konuştu. CoronaVac'ın Anvisa tarafından kullanımı onaylanması için 3. faz son deney sonuçlarının 15 Aralık'ta açıklanması öngörülmüş ancak bu tarih 23 Aralık'a ertelenmişti.

CoronaVac'ın klinik deneyleri Brezilya'nın yanı sıra Türkiye ve Endonezya'da da yapılıyor.