Sinovac mı Biontech mi? Sinovac- Biontech Koronavirüs aşı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmeli? Aşıların yan etkileri neler, hangi aşı daha etkili?

Türkiye'de aşılama süreci 8 Haziran itibarıyla devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşıları, belirlenen sağlık merkezlerinde yapılıyor ve e-nabız üzerinden aşı randevusu alarak seçim yapabiliyor. Bu noktada vatandaşlar, Sinovac mı Biontech mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Geleneksel ve yeni yöntemler ile geliştirilen iki aşı hakkında bilgiler ve yapılan araştırmalar ışığında "aşıların yan etkileri neler ve hangi aşı daha etkili?" sorusunun yanıtı aşağıda yer alıyor.

Sinovac ve Biontech Pfizer aşı uygulaması Türkiye'de devam ediyor. Bu nedenle de hangi aşıyı seçeceği konusunda vatandaşların aklında soru işlaretleri oluşabiliyor. Aşılama yapanlar (devletler) için kağıt üzerinde Sinovac'ın temel avantajlarından biri, şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan genetik olarak tasarlanmış bir virüsten yapılan Oxford aşısı gibi standart bir buzdolabında 2-8 santigrat derecede saklanabilmesidir. Aşıyı olanlar için avantaj olarak değerlendirilebilecek yönü ise, geleneksel inaktif aşı olması ve geliştirilirken, yıllardır kullanılan yöntemlerin kullanılmasıdır.

Pfizer-BioNTech aşısı ise, mesajcı RNA (mRNA) teknolojisini kullanır. mRNA aşıları, hücrelerimize vücudumuzda bir bağışıklık tepkisini tetikleyen bir protein üretmeyi öğretir. Bu, vücudumuza zayıflatılmış veya inaktive edilmiş bir mikrop yerleştiren geleneksel aşılardan farklıdır.

Depolama: Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşılarının eksi 70 santigrat derecede tutulması gerekiyor, bu da özellikle gelişmemiş ülkeler için lojistik zorluklara neden oluyor.

Sinovac aşısı nasıl çalışır?

Pekin merkezli biyofarmasötik şirketi Sinovac, inaktive edilmiş bir aşı olan CoronaVac'ı geliştirdi ve ülkelere satışa başladı.

Ciddi bir hastalık tepkisi riski olmadan vücudun bağışıklık sistemini virüse maruz bırakmak için öldürülmüş viral partikülleri kullanarak çalışır.

Karşılaştırıldığında, Batı'da geliştirilen Moderna ve Pfizer aşıları mRNA aşılarıdır. Bu, koronavirüsün genetik kodunun bir kısmının vücuda enjekte edildiği ve vücudun viral proteinler üretmeye başlamasını tetiklediği, ancak bağışıklık sistemini saldırmak için eğitmek için yeterli olan tüm virüsü tetiklemediği anlamına gelir.

Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Luo Dahai verdiği demeçte, "CoronaVac, kuduz gibi birçok iyi bilinen aşıda başarıyla kullanılan daha geleneksel bir aşı yöntemidir" dedi.

Prof Luo, "mRNA aşıları yeni bir aşı türüdür ve [şu anda] popülasyonda kullanılmakta olan başarılı bir örnek (buna benzer başka bir aşı) yoktur," diye ekledi.