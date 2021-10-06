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Sinüzit Nasıl Geçer?

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Sinüzit Nasıl Geçer?
Sinüzit Nasıl Geçer?

Burun ve göz çevresinde bulunan sinüs kanallarının tıkanması sonucu oluşan hastalığa sinüzit denmektedir. Alerji, sigara veya burundaki büyümeler sonucu oluşabilecek bu hastalık bir enfeksiyon çeşidi olup şiddetlendiği zaman günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Peki sinüzit nasıl geçer? Sinüzit belirtileri ve tedavisi nelerdir? İşte bu içerikte sinüzit hastalığına karşı merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını bulacaksınız.

Sinüzit, göz ve burun çevresinde bulunan kemik kanallarının tıkanması sonucunda meydana gelen iltihaplanmanın yola açtığı bir enfeksiyondur. Burun tıkanıklığı, migren veya nazal alerji ile sıkça karıştırılan sinüzit kış aylarında artış göstermektedir. Vücutta yer alan enfeksiyonlar ya da zayıflamış bağışıklık sistemi de sinüzite neden olabilmektedir.

SİNÜZİT NEDİR?

Burun boşluğu etrafındaki hava dolu ceplere sinüs adı verilmiştir. Bu boşluklar solunan havayı nemlendirerek ısıtmaktadır. Sinüslerin alerji veya soğuk algınlığı sonrasında tıkanması sonucunda sinüzit hastalığı ortaya çıkmaktadır. Genellikle kaloriferli evlerde havanın kuruması tetikleyici bir sebeptir. Bunların dışında grip veya hafif nezle geçirirken uçak yoluyla seyahat edilmesi ya da uzun süre boyunca soğuk havaya maruz kalınması da sinüzitin gelişmesinde rol oynamaktadır. Sinüzitin akut sinüzit ve kronik sinüzit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

Akut sinüzit; gözlerin etrafında ağrı, burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, diş ağrısı sanılabilen yanak ağrısı, öne eğildiğinde yüzde ve başta artan ağrı gibi belirtiler ile kendisini göstermektedir. Akut tipi sinüzit çoğunlukla soğuk algınlığı şeklinde başlar. Genellikle 4 hafta süren akut tipinin bir de 4-12 hafta sürebilen subakut türü de bulunmaktadır. 12 haftadan fazla, hatta yıllarca sürebilen sinüzit tipi ise kronik sinüzittir.

Burun sorunları, alerjiler ya da bazı hastalıklar akut ve kronik sinüzite yol açabilir. Zayıflık, ateş, öksürük, yorgunluk ve burun tıkanıklığı sinüzit belirtileridir. Sinüzit tedavisinde ağrı kesiciler antibiyotikler ve dekonjestanlar kullanılır.

SİNÜZİT NEDEN OLUR?

Sinüzit genellikle soğuk algınlığı veya grip virüsünün üst solunum yolları ile sinüslere yayılması ile ortaya çıkar. Dişin enfekte olması ya da mantar enfeksiyonu da sinüslerin iltihaplanmasına yol açabilir. Kronik tipi sinüzitin meydana gelmesine neden olan etkenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Sigara kullanmak
  • Aşırı oranda sigara dumanına maruz kalmak,
  • Yüzme ya da dalış,
  • Burun polipleri,
  • Alerji ve astım gibi temel problemlerin kontrol edilmemesi,
  • Zayıf bağışıklık sistemi,
  • Alerjik rinit, astım ve saman nezlesi dahil alerjiler ile vb. durumlar,

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinüzit belirtileri ile ilerlemiş sinüzit belirtilerinin neler olduğu çok sorulan sorular arasındadır. Sinüzit belirtileri şunlardır:

  • Nezlenin bir haftadan uzun sürmesi,
  • Çocuklarda inatçı öksürük, huzursuzluk ve geniz akıntısına bağlı kusma,
  • Erişkinlerde sarı-yeşil mukus, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, yüzde, dişte, gözde ağrı ile öksürük.

Sinüzit hastalığında ateş, koku almada azalma, yorgunluk, boğaz ağrısı, ağız kokusu ve ses kısıklığı görülen nadir belirtilerdir ve tüm yaşlarda görülebilir. Sinüzitin tedavi edilmemesi ve rahatsızlığın ilerlemesi ile oraya gözde ve alında ağrılı şişlikler, genel durum bozukluğu ve çift görme de belirtiler çıkmaktadır.

SİNÜZİT NASIL GEÇER?

Sinüslerin iltihaplanması sonucunda oluşan sinüzit hastalığının tedavisi için öncelikle hastalığın altında yatan sebepler, hastalığa hangi tip bakteri veya virüsün neden olduğu, hastanın yaşı gibi çeşitli etmenlere bakılmalıdır. Akut sinüzit tedavisi için çoğunlukla antibiyotik kullanılırken kronik sinüzitin tedavi edilebilmesi için cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Sinüzit hastalığının ilaçla tedavisinde antibiyotikler, paracetamol, ibuprofen ya da asetaminofen gibi ağrıkesici ilaçlar, dekonjestanlar ve alerji ilaçları kullanılmaktadır.

Sinüzit söz konusu olduğunda akıllara ile gelen sinüzit ağrısına ne iyi gelir sorusudur. Sinüzit belirtilerini hafifletmek için:

  • Bir haftadan fazla olmayacak şekilde burun tıkanıklığı giderici kullanmak,
  • İbuprofen ya da paracetamol gibi ağrı kesicilere başvurmak (doktor kontrolünde),
  • Burnun içini düzenli olarak tuzlu su ile temizlemek gibi yöntemlere başvurulmaktadır.
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