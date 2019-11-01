  • BIST 98.463
  • Altın 276,723
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, burnundan 18 yıl önce sakladığı marihuana kapsülü çıktı

» »
Sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, burnundan 18 yıl önce sakladığı marihuana kapsülü çıktı
Sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, burnundan 18 yıl önce sakladığı marihuana kapsülü çıktı

Avustralya’nın Sydney kentinde sinüzit ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın burnundan 18 yıl önce hapishanedeyken sakladığı marihuana kapsülü çıktı.

Baş ağrısı ve sinüzit şikayetiyle Westmead Hastanesi’ndeki Kulak Burun Boğaz bölümüne muayeneye giden 48 yaşındaki adamdan doktor tomografi istedi.

Tomografide burun taşı olduğu zannedilen cisim ameliyatla çıkarıldığında 1.9 santimetre büyüklüğünde içinde marihuana saklanmış bir kapsül olduğu ortaya çıktı.

Adam kapsülü 18 yıl önce cezaevindeyken kendisini ziyarete gelen kız arkadaşının verdiğini, gardiyanlardan saklamak için de kapsülü burnuna soktuğunu anlattı.

Doktorlar kapsülün etrafından biriken mineraller sayesinde kapsülün yapısının bozulmadığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşamdan Kalmaya Neden Olmayan Bira Üretildi!30 Ekim 2019 Çarşamba 13:07
  • Portekiz'de yüzü olmayan bebek dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı29 Ekim 2019 Salı 19:00
  • İnme en ölümcül üçüncü hastalık28 Ekim 2019 Pazartesi 21:13
  • 'Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'28 Ekim 2019 Pazartesi 20:45
  • Yoğurt ve lifli gıdalar akciğer kanseri riskini azaltabilir28 Ekim 2019 Pazartesi 20:44
  • Sağlık personeli ve hastalara pembe kurdele ile “Sağlıklı Bir Gelecek İçin Dumansız Bir Hayat” sloganlı rozetler takıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 18:22
  • Hazırolan: Çekilen 150 MR veya tomografiden 120’si gereksiz27 Ekim 2019 Pazar 20:21
  • Saçlarını kanser hastalarına bağışladı26 Ekim 2019 Cumartesi 15:14
  • Her Daim Dostlar, meme kanserine karşı yürüdü26 Ekim 2019 Cumartesi 13:10
  • İzcilerden Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü25 Ekim 2019 Cuma 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti