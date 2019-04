‘Sinyor’ Can Bartu’ya veda

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu bugün toprağa verilecek. Bartu için Ülker Stadı’nda taraftara da açık bir tören düzenleniyor.

13.10’da Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Can Bartu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Saat 19.00’da Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde Can Bartu için dua okutulacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım dün Can Bartu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bartu’nun Fenerbahçe’deki evine sabah erken saatlerde giden Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım’la Bartu ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kısa bir ziyarette bulunan Aziz Yıldırım, kardeşiyle açıklama yapmadan evden ayrıldı. Ali Koç ise taziye için Can Bartu’nun evine yönetim kurulu üyeleriyle geldi. Koç, “Cenazemizi yarın (bugün) kaldıracağız. Ondan evvel saat 10.30’da stadımızda tüm taraftarlarımıza açık bir tören gerçekleştireceğiz. Akşam da saat 19.00’da 1907 Tribünü’nde duası olacak. Hepimiz için acı bir gün, başımız sağolsun. Can Bartu hem kişiliğiyle, hem tarihiyle, yaptıklarıyla, Fenerbahçe camiasındaki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı, iyi ki Fenerbahçeliydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hak ettiği şekilde uğurlayacağız.”

Tüm maçlarda saygı duruşu

Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’nun cenazesi bugün İstanbul’da toprağa verilecek. Spora Fenerbahçe’nin genç takımında basketbol oynayarak başlayan Bartu, 1955-1961 yıllarında futbol takımında forma giyerken, 1961 yılında İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1961-1962 sezonunda Fiorentina (14 maç, 2 gol), 1962-1963 sezonunda Venezia (30 maç, 8 gol), 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina (10 maç), 1964-1967 yıllarında ise üç sezon Lazio’da (46 maç, 4 gol) oynayan Can Bartu, burada “Sinyor” lakabını almıştı. Hayatını 83 yaşında kaybeden Bartu’nun cenaze namazı öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak. Namazın ardından Can Bartu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta profesyonel liglerde oynanacak bütün maçlar öncesi Bartu için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

Ezeli dostlar!

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İki kulüp de vefat haberini “Can Bartu’yu kaybettik” mesajıyla duyurdu. Ezeli rakip, ebedi dost kulüpler, Fenerbahçe ve Türk futboluna baş sağlığı mesajları yazdı. Türkiye Futbol Federasyonu da büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirtip, “Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” dedi. Kulüpler Birliği de efsane Can Bartu için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş’ın taraftar grupları Ultraslan ile Çarşı da Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesini unutmayarak mesajlar paylaştı.

İtalya’da unutulmadı

Can Bartu, futbolculuğu döneminde herkesin hayranlığını kazandığı İtalya’da unutulmadı. Bartu’nun eski kulüpleri Fiorentina ile Lazio, bir mesaj yayınladı. Fiorentina’nın resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaşarak, Can Bartu’nun hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtip, başsağlığı mesajı yazdı.

Lazio kulübü de internet sitesi üzerinden Can Bartu’ya başsağlığı dileklerinde bulunup, forma giydiği yılları hatırlattı. Ayrıca dünyaca ünlü Barcelona da, “Fenerbahçe’nin, Türk futbolunun ve Türkiye’nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. UEFA da geniş bir yazı yayınlayarak, ‘Sinyor’ lakaplı efsane isme veda etti ve büyük bir üzüntü duyduklarını iletti.