Sipariş götürdüğü pizzaya tüküren moto-kurye için 18 yıla kadar hapis isteniyor

Eskişehir'de sipariş olarak götürdüğü pizzaya tüküren ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye için 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Savcılık, Burak S. isimli kurye hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar ceza istedi.

Savcı, 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olayın geçmişi

24 Aralık 2017'de yaşanan olayda moto-kurye, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü.

Apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, kuryenin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği de görüldü.

Olay, apartman sahiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi sonrası şans eseri ortaya çıktı ve yargıya taşındı.

Burak S.'nin pizza firmasındaki işine son verildi ve dava Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Hapis istemiyle yargılanan moto-kurye hakkında tüketici mahkemesinde de dava açılmış, 'kişi sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezas almıştı.

Haber Fransız AFP ajansında da yer aldı

Fransız AFP ajansı da haberi abonelerine servis etti.

Haberde, Türkiye'nin sert yargı standartları açısından bakıldığında bile istenen cezanın yüksekliğine dikkat çekildi.

Haberde, terör örgütüne üyelik suçuna istenen cezanın 15 yıl olduğu da hatırlatıldı.