SIPRI: Korona gerilim ve terörü artıracak

SIPRI Başkanı Smith, korona krizi nedeniyle çatışma bölgelerinde gerilimin artabileceği uyarısında bulundu. Obama’nın danışmanlarından Malley de "huzursuzlukların yaşanabileceği bir dönemin" başında olunduğunu söyledi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Başkanı Dan Smith, korona krizi nedeniyle uluslararası gerginliklerin ve terörün artabileceği uyarısında bulundu.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Smith, "Bu özellikle Irak ve Suriye'yi etkileyebilir" dedi. Irak'ta İslamcı milislerden oluşan IŞİD'in faaliyetlerine yeniden başlayacağına dair işaretler bulunduğunu belirten Smith, ayrıca "Yemen'de cepheler daha da keskinleşebilir. Afganistan'da da korona krizi nedeniyle radikal İslamcı Taliban'ın yeniden güçlenebileceği hesaba katılmalı" dedi.

Dünyanın başka bölgelerindeki krizlere de işaret eden SIPRI Başkanı Smith, Afrika Boynuzu bölgesinde veya Batı Afrika'da bulunan Nijerya ya da Mali gibi ülkelerde de yeni gerilimler yaşanması tehdidi ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bu bölgelerde yeni tip koronavirüs salgınının devletin altyapısını zayıflattığını belirten Smith, insanların ihtiyaç duyduğu yardımı alamadığını ifade etti. Smith, "Bu nedenle bazıları kendilerine yardım ve gıda maddelerine erişim sözü veren milislere katılacaktır" şeklinde konuştu.

Obama'nın danışmanından uyarı

ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Robert Malley de uluslararası gerilimlerin artabileceği görüşünü paylaşıyor. "Korona krizi nedeniyle yaşanan ekonomik çöküşün gerilim yaşanan bütün bölgelerde sonuçları olacak" diyen Malley, "Huzursuzlukların yaşanacağı bir dönemin başında" olunduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Beyaz Saray'ın Ortadoğu Koordinatörü olan Malley, korona krizi öncesinde Hong Kong, Irak, Sudan, Lübnan, Cezayir gibi ülkelerle Latin Amerika'da insanların siyasetten duydukları memnuniyetsizlik nedeniyle protesto gösterileri düzenlediğini hatırlattı. Malley, bu protestolara neden olan uzun süren resesyon, gıda maddeleri yetersizliği, istihdam sorunları ve geçim sıkıntısı gibi problemlerin pandemi sonucunda daha da artabileceği uyarısında bulundu.