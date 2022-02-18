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Sır Lındsay Hoyle’dan Ara Bölgeye Ziyaret

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Sır Lındsay Hoyle’dan Ara Bölgeye Ziyaret
Sır Lındsay Hoyle’dan Ara Bölgeye Ziyaret

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’un dün, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile birlikte Lefkoşa Surlariçi’ni ve ara bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hoyle’un kuzeye geçmediğini ve bu durumun, KKTC makamlarınca tepkilere neden olduğunu kaydederken, KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.

Gazete, Hoyle’un dün, ara bölge ziyareti haricinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile bir araya geldiğini ve görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadığını yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hoyle’un üç günlük resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede ortak ilgi alanına dair konuların, ortaklık ilişkisinin geliştirilmesinin, Commonwealth çerçevesindeki işbirliğinin ve ki ülkenin hakları arasındaki bağların ele alındığı kaydedildi.

Haberde, Hoyle’un 15 Şubat’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğü; 16 Şubat’ta da UNFICYP’in İngiliz mensuplarıyla bir araya geldiği belirtildi.

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