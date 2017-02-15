Sır perdesi aralandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Yong-nam'ın Malezya'da öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar ve iddialar ortaya atıldı.

Kuzey Kore casusu oldukları ileri sürülen en az iki kadın suikastçının polis tarafından arandığı belirtildi. Esrarengiz olayı inceleyen Selangor Eyalet Savcısı Fazıl Ahmet, Çin'in güneyindeki Makao bölgesine gitmek üzere havalimanına gelen 45 yaşındaki Kim Yong-nam'a Kuala Lumpur Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının Pazartesi günü sabah saat

09.00 civarında meydana geldiğini söyledi. Savcı, uçuştan yaklaşık bir saat önce “baş dönmesi şikayetiyle terminal görevlilerinden yardım istediğini” söyledi.

"BİRİ BENİ TUTUP YÜZÜME SIVI MADDE SIKTI"

Görevlilere "Biri beni arkamdan tutup yüzüme sıvı madde sıktı" diyen Kim, “bayılmak üzereyken” havalimanı kliniğine ulaştırıldı, klinikte “hafif felç” belirtileri gösterdi ve ambulansla Putrajaya Hastanesi’ne götürüldüğü sırada öldü. Bazı yetkililerin ifadesine göre ise Kim, yüzüne kimyasal sprey sıkıldığını söyledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirten savcı, polis tarafından kurbanın Malezya'daki tüm bağlantılarının araştırılacağını ifade etti.

Savcı ayrıca, Kuzey Kore Büyükelçiliğinin cesedi teslim alma talebinde bulunduğunu açıklayarak, "Fakat biz önce otopsi yapacağız" dedi.

Malezya medyasında, otopsinin bugün yapılmasının beklendiği haberleri yer alıyor. Kuzey Kore casusu olduklarına inanılan en az iki kadın suikastçının da polis tarafından arandığı belirtiliyor.

'Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Malezya'da öldürüldü' iddiası

ZEHİRLİ İĞNEYİ SIKAN KADIN O MU?

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ı Malezya'da öldüren kadınlardan birine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.

Malezya basını tarafından yayınlanan Kuala Lumpur Havaalanı güvenlik kamerası görüntülerinde, üzerinde LOL yazısı yer alan beyaz bir tişört giyen genç bir kadın görülüyor. Görüntülerde genç kadın, havaalanında taksi bekliyor.

KİM JONG-İL'İN EN BÜYÜK OĞLUYDU

Kim Jong-nam, Kuzey Kore'yi 17 sene yönettikten sonra 2011 yılında hayatını kaybeden eski lider Kim Jong-il'in üç oğlundan en büyüğüydü. Kim Jong-nam, Kuzey Kore’nin 2011 yılında ölen eski lideri Kim Jong-il ile oyuncu Sung Hae-rim’in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelmişti.

2001’de Japonya’da Disneyland’a sahte kimlikle girerken yakalanınca başı derde giren Kim Jong-nam, amcası Jang Song-thaek’in Aralık 2013’te öldürülmesinin ardından ülkeden kaçmıştı.