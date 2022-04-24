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Sıra dışı bir denizanası türü bulundu

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ABD'de keşfedilen Atolla reynoldsi, okyanusun “karanlık bölge” olarak kabul edilen ve pek fazla bilinmeyen derin yerlerinde yaşıyor.
Sıra dışı bir denizanası türü bulundu

ABD'de araştırmacılar, California açıklarındaki derin sularda yeni bir denizanası türü buldu.

Atolla denizanalarının yeni bir türü olan “Atolla reynoldsi”, Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) araştırmacıları tarafından keşfedildi. Ekip, bulunan yeni türü “sıra dışı” diye niteledi.

Atolla reynoldsi'nin okyanusun “karanlık bölge” olarak bilinen ve basıncın yüksek olduğu fazla bilinmeyen derin yerlerinde yaşadığı belirtiliyor. 13 santimetre büyüklüğündeki yeni türün üzerinde ankete benzeyen küçük çıkıntılar da bulunuyor.

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