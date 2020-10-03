Dünya, insanlığın hala gizemini çözemediği sıra dışı hazineleri bağrında barındırıyor. Bazı yerler var ki efsaneler ve sıra dışılıklarıyla adından söz ettiriyor. İşte ilk bakışta iç ürperten anca sonrasında göz yanılgısı olan doğa harikası yer Mauritius Su Altı Şelalesi;

Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius sıra dışı doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Okyanusun içindeki şelale görüntüsü aslında göz yanılgısı. Sadece havadan görüntülenebilen bu büyüleyici görüntü kum ve alüvyonların hareketlerinden dolayı ortaya çıkıyor.