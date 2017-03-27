Sıra dışı 'kitap kurtları'nın hikayeleri ölümsüzleştirildi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını gözler önüne seren dört "kitap kurdu"nun hikayesini ölümsüzleştirdi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını, koşulların zorlanabileceğini gözler önüne seren ve bulundukları illerdeki halk kütüphanelerinin müdavimleri olan dört kitap kurdunun hikayesini belgeselleştirdi. "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline konu olan dört kitapsever, yarın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile bir araya gelecek ve ödüllerini alacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki kütüphanelerin önerisiyle dört isim ''Sıra Dışı Okur" olarak belirlendi. Bu dört kişi, ülkedeki okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphane kullanımı konusunda toplumda duyarlılık yaratılması amacıyla 2010'dan bu yana yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Sıra Dışı Okurlar" belgeselinin yedincisinin de konusunu oluşturdu.

Kitapla tanışma süreçlerinden, kitabın kendileri için önemine kadar bir çok detayı içeren belgeselde dört "kitap kurdu", kitap okumanın yaşı ve mazereti olmadığını, koşulların zorlanabileceğini gözler önüne seriyor.

Kızıyla sınava girdi

Kitapseverlerden biri Safranbolu'da yaşayan 53 yaşındaki Handan Çetir. Bulunduğu yerde lise olmadığı için eğitim hayatına devam edemeyen ve ailesi tarafından 17 yaşında evlendirilen Handan Çetir, evlendikten 7 yıl sonra eşini kaybetmesinin ardından üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptı. Zorluklara rağmen yılmayan Çetir, liseyi dışarıdan bitirdi. Kurslara gidip ebru ve hat öğrenen Handan Çetir, kızıyla birlikte üniversite sınavına girdi. Tek tercihi olan Safranbolu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü’nde kızıyla eğitim almaya başlayan Çetir, Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesinin müdavimleri arasında bulunuyor.

Serebral Palsi hastası kitapsever

Kırıkkale'den Emirhan Tolubilek de henüz 12 yaşında bir ortaokul öğrencisi. Serebral Palsi (SP) hastası olan Emirhan evde özel eğitim görüyor. Hiçbir şeyin kitap okumaya engel olmadığını herkese gösteren minik Emirhan, kimi zaman kapanış saatine kadar kütüphanede kalıyor. En büyük hayali Kütüphane Haftası'nda ödül almak olan Emirhan, 2015'te de "En Çok Kitap Okuyan Okur" ödülünün sahibi olmuştu.

Kitap tutkunu balıkçı

Kitap okumayı hayatının tutkusu haline getirenlerden biri de balıkçılıkla geçimini sağlayan Zonguldaklı Kadriye Bilgili. 33 yaşındaki Bilgili, sabahın erken saatlerinde kayıkla denize açılıp tuttukları balıkları, geç saatlere kadar kayınpederine ait balıkçı dükkanında satarak aile bütçesine katkı sağlayor. Kadriye Bilgili, yoğun çalışma temposuna rağmen bulduğu her fırsatta oğluyla kütüphaneye giderek, ödünç kitap alıyor ve kitap okumayı hayatının vazgeçilmezi olarak görüyor.

72 yaşındaki kitap kurdu

Bir diğer kitap kurdu ise Kırşehir'den 72 yaşındaki Gülpeşe Ata. İlkokul mezunu olan ve Kırşehir bağlı bir köyde yaşayan Gülpeşe Ata, her hafta köy dolmuşuyla kütüphaneye gidiyor. Köy hayatının gereği tüm işleri yapan ancak okumayı da ihmal etmeyen Ata, günde en az 3-4 saatini okumaya ayırıyor.

Belgeselde, kendi kendine okuma alışkanlığı kazanmış ve bunu yaşamının en önemli parçası haline getirmiş, okuduklarıyla hayatına yön vermiş kişilerin hikayelerine ve halkın kütüphaneler hakkında düşüncelerini anlatan sokak röportajlarına da yer veriliyor.