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Sıra Esentepe Belediyesinde mi?

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Sıra Esentepe Belediyesinde mi?
KKTC’de kamu görevi yapan 28 belediyenin birçoğunun maddi sıkıntı içerisinde olduğu dile getiriliyor.

Taner ULUTAŞ

Belediye sayısının fazla olması ve maddi katkıların yeterli olmadığı bazı belediyelerin maaş bile ödeyemeyecek duruma geldiği öne sürülüyor. Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yaşanan toplu istifalar ve belediyeye kilit vurulması sonrasında bukez maaş ödeyemeyen bazı belediyelerin durumları konuşulmaya başlandı.

ESENTEPE VE LAPTA SIKINTILI

Bazı Belediyelerin içinde bulunduğu mali sorunlar, akıllara Yenierenköy Belediyesi’nin ardından hangi belediyenin kapısına kilit vuracağı sorusunu getirirken, Esentepe ve Lapta Belediyelerinin maaş ödemede büyük sıkıntı yaşadıkları öne sürülüyor.
Esentepe’de ikamet eden ismi bizde mahfuz bir kaynak yaptığı açıklamada, belediye çalışanları aylardır maaş alamıyor. Aylardır maaş alamayan çalışanlar maddi açıdan büyük sıkıntı yaşamaktadır. Çalışanlar hükümetin belediyelere vereceği desteği beklerken dayanma güçlerinin sınırlarını zorluyor dedi.

BELEDİYELERİN GELİRLERİ BİR HAVUZDA TOPLANSIN

Siyasi çevrelerden bazı üst düzey bürokratlar ise belediyelerin geldiği durum ortada. 28 Belediye ülke için fazladır. Bu sayı Merkez Belediyelerine dönüştürülmek suretiyle azaltılmalı ve bazı belediyelerin gelirleri de ortak bir havuzda toplanmalıdır dedi.

Ayni kaynaklar açıklamalarına devamla, bazı belediyelerin bulundukları konum itibarı ile gelirleri yüksek olurken, konumları itibarı ile geliri az olan bölgelerde bulunan belediyeler maddi açıdan sıkıntı yaşıyorlar. Dağıtımın adil olması açısından gelirlerin bir havuzda toplanarak belirlenecek kıstaslara göre eşit bir şekilde dağıtılması daha iyi ve adil olacak kanaatindeyiz ifadesinde bulundular. 

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