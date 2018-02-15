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SIRADA HANGİ BELEDİYE VAR?

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SIRADA HANGİ BELEDİYE VAR?
15 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 10 Belediye Meclis üyesi, uzun zamandır maaşlarını alamayan çalışanların da ısrarlı tutumuyla topluca istifa ederek, belediye binasının anahtarını İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler birimi yetkililerine teslim etti. Başkan Vekili Kadı, yüreklerin burkulduğu anahtar teslimi sırasında yaptığı açıklamada, 112 çalışanın 5 aydır maaş alamamalarından dolayı duruma artık isyan ettiklerini ifade ederek, “Bunlar aşamayacağımız konulardır. Bunu bakanlıklar çözecek” dedi.

HÜKÜMETİN HAREKET PLANI NE OLACAK?
Yenierenköy Belediyesi’nde çalışanların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yaşanan toplu istifalar ve belediyeye kilit vurulması sonrasında yeniden gündeme gelen Belediyelerin içinde bulunduğu mali sorunlar, akıllara Yenierenköy Belediyesi’nin ardından hangi belediyenin kapısına kilit vuracağı sorusunugetiriyor. Siyasi kulislerde Esentepe ve Lapta Belediyelerinin de büyük mali sıkıntılar içinde bulunduğu sıklıkla konuşulurken, yeni hükümetin Yenierenköy Belediyesi özelinde mi yoksa tüm belediyelerikapsayan bir hareket planı hazırlayacağı merak edilmeye başladı. 

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