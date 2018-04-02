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“Sıradaki Ya Sensen” Adlı Tiyatro Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sahnelendi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Sanat Kulübü tarafından Ruşen Mert Amanat’ın yazıp yönettiği “Sıradaki Ya Sensen?” Adlı tiyatro gösterisi sunuldu.
“Sıradaki Ya Sensen” Adlı Tiyatro Yakın Doğu Üniversitesi’nde Sahnelendi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de yer alan oyuna, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi ve Kadından Yaşama Destek Derneği Başkanı Meral Akıncı, Yalova Üniversitesi Rektörü Güler Alkan, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç.Dr. Dudu Özkum Yavuz ile yoğun izleyicinin katılım gösterdiği belirtildi.
Sıradaki Ya Sensen? adlı oyun üniversite öğrencileri ile halk tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Tiyatro gösterimi boyunca,  8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kadınların toplumdaki değeri ve kadına şiddete son verilmesi vurgulanırken basında uzun süre yer alan ve tüm halkın kınadığı Özgecan olayına da yer verilerek 'Kadına Şiddet' vakası hatırlatıldı. Seyirciler de 'Kadına Şiddete Hayır' diyerek destek verdiler.

Sanata Destek Verilecek
Etkinlikle ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç.Dr. Dudu Özkum Yavuz, üniversite bünyesinde sanat alanındaki tüm aktiviteleri destekleyeceklerini belirtirken sanata ilgi gösteren öğrencileri de böyle etkinliklerde görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. 

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