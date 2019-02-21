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Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı

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Sırbistan'da eşcinsel evlilik yasal değil, eşcinsel karşıtlığı ise bir hayli yüksek
Sırbistan Başbakanı'nın eşcinsel hayat arkadaşı doğum yaptı

Sırbistan'ın Haziran 2017'de seçilen ilk kadın ve ilk eşcinsel başbakanı Ana Brnabic'in hayat arkadaşı Milica Djurdjic, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Başbakanlık ofisi, haberi duyururken "dünyada bir ilk" ifadesini kullandı.

Başbakanlıktan gelen açıklamaya göre Milica Djurdjic'in ve Igor isimli bebeğinin sağlık durumu iyi.

Açıklamada "Ana Brnabic, görevdeyken partneri doğum yapan ilk başbakanlardan. Eşcinsel bir çift olarak ise bu, dünyada bir ilk." ifadeleri de yer aldı.

43 yaşındaki Brnabic, başkent Belgrad'da bir eşcinsel barda tanıştığı doktor Djurdjic ile birlikte yaşamaya başladı. Djurdjic suni döllenme yoluyla hamile kalmıştı.

Sırbistan'da eşcinsel evlilik yasal değil, eşcinsel karşıtlığı ise bir hayli yüksek.

Eşcinsel çiftler yasal olarak tanınmadığı için evlatlık almaları da yasak.

Ancak bekar vatandaşlar, cinsel kimliğine bakılmaksızın evlatlık alabiliyor ya da tek başına ebeveyn olabiliyor.

Ülkede ayrımcılığa, eşitsizliğe ve nefret söylemine karşı yürürlüğe giren bazı yasalar olsa da, aktivistler, bu kanunların uygulanmasında sorun olduğunu ve hakların genişletilmesi gerektiğini söylüyor.

LGBT hak savunucuları da, Brnabic'i, cinsiyet eşitsizliğini gidermek için gerekli adımları atmamakla eleştiriyor.

2017'deki onur yürüyüşüne katılmış; ancak burada kendisine yöneltilen "eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını istiyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

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