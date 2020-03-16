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Sırbistan cumhurbaşkanından AB'ye salgın eleştirisi: Dayanışma kağıt üstünde, bize sadece Çin yardım edebilir

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Sırbistan cumhurbaşkanından AB'ye salgın eleştirisi: Dayanışma kağıt üstünde, bize sadece Çin yardım edebilir
Sırbistan cumhurbaşkanından AB'ye salgın eleştirisi: Dayanışma kağıt üstünde, bize sadece Çin yardım edebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’ni ‘yeterince dayanışma olmadığı’ gerekçesiyle eleştirdi. Vucic, “Sırbistan’a yardım edebilecek tek ülke Çin” dedi.

Koronavirüsle mücadeleyi ‘görünmez düşmana karşı savaş’ olarak niteleyen Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’nin üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatına sınırlama getirmesini eleştirdi.

Avrupa dayanışmasının sadece ‘kağıt üzerinde var olduğunu’ söyleyen Vucic, Çin’den 5 milyon adet maske satın aldıklarını hatırlatarak “Salgın süresince Sırbistan’a yardım edebilecek tek ülke Çin” dedi.

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Karaborsadan respiratör alınmış

Vucic ayrıca şaşırtıcı bir açıklama daha yaparak, karaborsadan fahiş fiyata respiratör (solunum cihazı) almak zorunda kaldıklarını da söyledi. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Şimdiye kadar ülkede 48 kişide virüs saptandı. Bu kişilerden ikisi respiratöre bağlı bulunuyor.

Sırbistan salgınla mücadele kapsamında eğitime ara verdi, ülkedeki yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını belirtilirken, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilerin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı duyuruldu.

Vaka bulunan ülkelerden gelenlere ise 28 gün karantina gerekliliği getirildi.

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