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Sırbistan Devlet Başkanı: Putin'in kararı küresel güvenlik yapısını tamamen parçalayacak

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Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin TV Pink adlı bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.
Sırbistan Devlet Başkanı: Putin'in kararı küresel güvenlik yapısını tamamen parçalayacak

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin TV Pink adlı bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.

Vucic, Sırbistan halkının yüzde 85'inin "ne olursa olsun" Rusya'yı destekleyeceğini söyledi.

Vucic, "Pozisyonumuz bu nedenle çok zor. Sırbistan Avrupa yolunda gidiyordu, Sırbistan her zaman Ukrayna'nın bütünlüğünü destekledi. Ancak diğer yandan, halkın yüzde 85'i ne olursa olsun her zaman Rusya'nın yanında olacak. Ülkenin devlet başkanı olarak bunlar yüzleştiğim gerçekler" dedi.

Putin'in Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, dünyanın güvenlik yapısını tamamen parçalayacağını söyleyen Vucic, "Kimin ne yapacağını, nasıl davranacağını kimse bilemez" dedi.

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