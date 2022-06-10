Sırbistan'a kimlikle seyahat 'kısa süre içinde başlayacak'

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladı.

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladı.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülke sayısı altıya çıkacak.

Bugüne kadar Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'a kimlikle seyahat mümkündü.

Harç pulu ve form zorunlu

Bu ülkelere kimlikle seyahat etmek isteyen kişilerin pasaport çıkarması ve bunun için ek ücret ödemesine gerek kalmasa da sınır kapısında yurt dışı harç pulu alması ve yurtdışı çıkış formu doldurması zorunlu.

Harç tutarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Mart ayında 50 TL'den 150 TL'ye çıkmıştı.

Ayrıca söz konusu ülkelerin gümrük memurlarının konaklama ve dönüş bileti sorma hakkı bulunuyor.

Ülkeye giriş sırasında pasaporta damga vurulmadığı için gümrük memurları tarafından verilen giriş belgesinin de geri dönene kadar saklanması gerekiyor.

Türkiye vatandaşları yalnızca bu ülkelere kimlikle giriş yapabilirken Türkiye'ye kimlikle giriş yapabilen ülkelerin sayısı daha fazla.

Bu ülkeler arasında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Portekiz ve Yunanistan yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Alman vatandaşları kimlik kartları geçerliliğini yitirmiş olsa bile, son kullanma tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmediyse Türkiye'ye giriş yapabiliyor.