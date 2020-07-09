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Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı

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Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı
Sırbistan'da Hükümetin Covid-19 Önlemlerini Protesto Eden Binlerce Kişi Polisle Çatıştı

Sırbistan'da koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, diğer şehirlere de sıçradı.

Çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı protesto eylemleri Belgrad'ın yanı sıra Nis, Kragujevac ve Novi Sad gibi diğer büyük şehirlerde de yapıldı.

Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Ülkedeki muhalefet kanadından da destek alan göstericiler, polislere sert cisimler atarken, çıkan arbedede muhalif Özgür Halk Hareketi Başkanı Sergej Trifunovic de başına darbe aldı.

Covid-19 tedbirlerine tepki amacıyla başlatılan ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protesto gösterilerine dönüşen olaylarda, Novi Sad şehrindeki radyo ve televizyon binasının kapısı taşlarla kırıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki barışı ve huzuru hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

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