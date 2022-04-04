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Sırbistan'da seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Vučić kazandı

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Sırbistan'ın görevdeki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dün geerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 59,8'ini alarak zafer kazandı.
Sırbistan'da seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Vučić kazandı

Sırbistan'ın görevdeki Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, dün geerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 59,8'ini alarak zafer kazandı.

Parlamento oylamasındaysa Vučić'in Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) oyların yüzde 43,6'sını alarak birinci oldu.

Batı yanlısı Zafer için İttifak koalisyonunun Cumhurbaşkanı adayı emekli ordu generali olan Zdravko Ponoš'sa, oyların yüzde 17,1'ini alarak ikinci oldu. Parlamento seçimlerindeyse Zafer için İttifak, oyların yüzde 12,9'unu aldı.

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapıldığı Pazar günü, Devlet Seçim Komisyonu ön verilerine göre seçimlere katılım yüzde 58,54 olarak gerçekleşti. Bu önceki iki seçimle karşılaştırıldığında en yüksek katılım oranı.

250 koltuklu parlamentoda SNS bir önceki seçimlere göre 67 koltuk kaybederek 121 koltuk garantilemiş oldu. Çoğunluk için 126 milletvekilline ihtiyacı olan SNS'nin parlamentoyu tek başına yönetmeye yetecek kadarını sağlayamayacağından koalisyon ortakları araması gerekecek.

Vučić, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasını takiben Sırbistan'ı Moskova ile geleneksel bağları ile Avrupa Birliği'ne katılma istekleri arasında seçim yapması konusunda Batı tarafından baskıya maruz kalmıştı.

Vučić, Sırbistan'ın AB üyelik hedefi ile Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler arasındaki denge politikasından sapma planı olmadığını söyledi.

Sırbistan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan iki Birleşmiş Milletler kararını desteklese de, Moskova'ya yaptırım uygulamayı reddetti.

1998'de Slobodan Milošević iktidarında enformasyon bakanı olarak görev yapan Vučić, askeri tarafsızlık ilkesini savunuyor. Vučić, 1999'daki NATO saldırısı nedeniyle, ABD liderliğinde askeri örgüte katılıma karşı bir tutum sergilemesine rağmen geçtiğimiz yıllarda Trump güdümünde Kosova'yla müzakerelere oturmuştu.

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