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Sırbistan'da Vucic karşıtı protestolar sürüyor

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Sırbistan'da Vucic karşıtı protestolar sürüyor
Sırbistan'da 2 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı ve Başbakan Aleksandar Vucic'in kazanmasının ardından başlayan protestolar, bir haftadır aralıksız sürüyor.

Facebook üzerinden "Diktatörlüğe karşı protesto" sloganıyla organize olan, büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, bir hafta boyunca başkent Belgrad ve diğer büyük şehirlerde, Vucic'in seçim zaferini protesto ediyor.    

Geçen hafta içinde, özellikle kötü hava koşulları nedeniyle protestoya katılanların sayısında düşüş gözlense de hafta sonu Belgrad'da düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.    

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından memnun olmayan göstericilere, hafta sonu asker ve polis sendikaları da destek oldu.    

Belgrad'da düzenlenen protestoda, meclis binası önünde toplanan grup, yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Sırbistan Sarayı'na ulaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protestoda, herhangi bir olay çıkmadı.    

Belgrad'ın yanı sıra Novi Sad, Niş ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehirlerinde de benzer protestolar düzenlendi.    

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 55'ini alarak, ilk turda cumhurbaşkanı seçilen Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarından memnun olmayanların protesto hakkı olduğunu ancak gösterilerin olaysız geçmesi gerektiğini söylemişti.    

Bazı cumhurbaşkanı adayları da Vucic'in seçimi kazanmasına tepki gösteren kalabalığa destek verdi.    

Vucic'in ardından en fazla oy alan ikinci aday SasaJankovic, protestoculara yönelik konuşmasında, "Belgrad sokaklarındaki gençler! Adil olmayan bu seçime karşı düşüncelerinizi özgürce ifade edin ancak zor kullanmayın, provokasyonlara izin vermeyin." dedi.    

Cumhurbaşkanı adaylarından BoskoObradovic ve Luka Maksimovic de protestoyu desteklediklerini açıklayarak göstericilere şiddete başvurmamaları çağrısında bulunmuştu.    

Bir haftadır süren protestolarda, herhangi ciddi olay yaşanmadı.     

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