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Sırdaş Mobilya’da çıkan yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

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Sırdaş Mobilya’da çıkan yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Sırdaş Mobilya’da çıkan yangınla ilgili tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

 Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde meydana gelen “Tedbirsizlik Ve İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebep Olmak” suçlarından tutuklanan zanlılar O. Ç. ve M. B. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezinler olayla ilgli bulguları aktardı. Özmüezinler 6 Mart 2023 tarihinde saat 13.35 raddelerinde Lefkoşa'da, Sanayi bölgesinde "Tel-İş LTD" (Sırdaş Yatak) isimli fabrikanın çatı kısmında kaynak işi yapan zanlıların iş yerinin yangın çıkmasını önlemek için görevlendirmiş olduğu gözlemcilerin bulunmadığı bir sırada kaynak yapmaları sonucu çıkan kıvılcımların fabrika içerisindeki sünger ve şilteler üzerine tedbirsizlikleri sonucu sıçraması üzerine konu binada bir yangın meydana gelmesine sebep olduklarını söyledi.

Polis yangın sonucu bahse konu işletmenin büyük bir kısmı içerisindeki makinler, hammaddeler ve şiltelerin yanmasına, ayriyeten çıkan yangının işletmenin doğu yan kısmında bulunan Hasnihon Cyp Otobak isimli araç tamir atölyesine sıçradığını söyledi. Polis akabinde söz konusu atölyede bulunan GF 208 plakalı aracın tamamen, araç yıkama makinesinin, araç köpük makinesinin, iş yerinin dış cephesinde bulunan 5 adet klimanın yanarak hasar görmesine sebep olunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespitinin yapılacağını belirterek zanlıların ilk etapda soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çelikerzanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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