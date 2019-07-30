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"Siri sizi seks yaparken dinliyor"

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"Siri sizi seks yaparken dinliyor"Siri sistemindeki bir sorunun hatalı kayıt alımına sebep olduğu iddia edildi
"Siri sizi seks yaparken dinliyor"

Apple'ın birçok modelinde bulunan 'Siri' isimli sesli yardım sisteminin bir 'teknik hata' sebebiyle kullanıcıları seks veya uyuşturucu ticareti yaparken kayıt altına aldığı iddia edildi. 

Siri'nin normalde uyanma kelimesi olan "Hey Siri"yi duymadığı sürece tetiklenmemesi gerekiyor ancak Britanya'nın önde gelen gazetelerden The Guardian'a konuşan bir Apple kalite kontrol görevlisi sesli yardım sisteminin bir yanlışlık sebebiyle fermuar sesi duyunca tetiklenebildiğini söyledi.

Apple'ın ürünlerinin kalite kontrollerini yapan çalışan yaptığı açıklamalarda, "Sayısız defa doktor ile hasta arasındaki özel konuşmaların, iş anlaşmalarının, yasa dışı ticaretlerin ve cinsel ilişkilerin kayıt altına alındığına şahit olduk" dedi. Kayıtların yanı sıra lokasyonun ve kişi detaylarının da görüntülendiği belirtildi.

Hatalı kayıtların en çok Apple Watch tarafından yapıldığını ifade eden kalite kontrol çalışanı "Siri'nin saatlerde hatalı kayıta başlama olayı çok fazla" dedi.

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