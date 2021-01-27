Şirinevler köyünde Covid-19 pozitif vaka...

Şirinevler Muhtarı Serkan Zülfikar Pilli, köyde pozitif vakaya rastlandığını belirterek, elzem ihtiyaçlar dışında kimsenin dışarıya çıkmaması için çağrıda bulundu.
İşte açıklama;
KÖY HALKIMIZA DUYURULUR!!!
Köyümüzde çıkan pozitif vaka nedeniyle, hepimizin sağlığı için lütfen kimse kimseye misafirliğe gitmesin. Elzem ihtiyaçları dışında kimse dışarıya çıkmasın. Temaslı arkadaşlar lütfen kendilerini gizlemesinler testlerini yaptırsınlar ve kendilerini izole etsinler !!!
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