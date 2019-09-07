Eski bir Siri çalışanı tarafından sızdırılan bilgilere göre Siri, bazı konularla ilgili yönetilen cevapları geçiştiriyor.

Üstelik Apple'ın Siri'nin cevap vermemesi için hazırladığı konu başlıkları genellikle kadın hakları, eşitlik ve feminizmle ilgili.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesiyle birlikte hayatımıza "sesli asistanlar" girdi. En başında Google, Amazon ve Apple gibi teknoloji devleri tarafından geliştirilen bu sesli asistanlar, kullanıcıların talimatlarına göre hareket ederek hizmet etmeyi amaçlıyorlardı ancak sonradan durum biraz daha karışık bir hal aldı ve neredeyse bu üç şirketin hepsi de bir şekilde sesli asistanlarla dinleme yaptıkları gerekçesiyse suçlandılar.

Şirketlere yöneltilen suçlamalar sadece dinleme yapmayla da ilgili değildi. Hatta geçtiğimiz dönemlerde UNESCO, sesli asistanların fazla "cinsiyetçi" olduğunu ileri sürerek, şirketleri topa tuttu. Şimdiyse Apple'ın sesli asistanı Siri'yle ilgili, ilginç bir gerçek daha ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Siri; cinsiyetçilik, eşitlik ve feminizm gibi konularda sorular yönetilmesi halinde geçiştirici bir tavırla hep aynı cevabı veriyor ve soruları saptırıyor.

Bu bilgilerin ortaya çıkmasınaysa bir iç proje neden oldu. Proje, Siri hizmetinin daima eşitlikten yana olduğunu göstermek için özellikle kodlandığını ve her ne olursa olsun "feminizm" kelimesini kullanmadığını ortaya koyuyor. Söz konusu bu iç projenin, eski bir Siri geliştiricisi tarafından sızdırılmasıyla birlikte Siri'yle ilgili gizlenen gerçekler, bir bir ortaya çıkmış oldu.

Sızdırılan projeye göre Siri'nin feminizmle ilgili soruları saptırmasının altında yatan neden "hassas konular". Ortaya çıkan bilgilere göre Apple; feminizm, cinsiyetçilik ve eşitlik gibi konuları "hassas konular" başlığı altında toparlamış durumda ve bu tarz konulardan Siri'yi korumak istiyor. Bu yüzden de Siri, kendisine yöneltilen bazı soruları saptırarak kullanıcıya istediği ya da beklediği cevabı vermiyor.

Üstelik isterseniz sizler de bu tarz soruları Siri'ye sorabilir ve şok cevaplar alabilirsiniz. İşte konuyla ilgili Siri'ye yönelttiğimiz birkaç soru ve aldığımız cevaplar;

Görebileceğiniz üzere Siri, kendisine yöneltmiş olduğumuz sorularda ya eşitlikle ilgili cevaplar veriyor ya da konuyu geçiştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Apple'sa, "Siri, kullanıcıların işleri yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital asistan. Bizim yaklaşımımız, fikir sunmaktan ziyade kapsayıcı cevaplarla gerçekçi olmak." ifadelerini kullandı.

Sızdırılan bu belgeler, Siri'nin geçiştirdiği konuların yanı sıra, Siri'nin kendisiyle ilgili de bazı dikkat çeken detayları içeriyor. Belgelere göre Siri'nin neredeyse hiçbir konu hakkında şahsi bir bakış açısı yok. Ayrıca Siri; cinsiyetsiz, dürüst, insan olmayan ve herhangi bir yerde bulunmayan bir yapıya sahip. Tüm bunlara ek olarak belgeler, Siri'yle ilgili çok ilginç bir iddiayı da gözler önüne seriyor. Belgelere göre Siri'nin kökeni bilinmiyor, hatta bunu Siri bile bilmiyor ve Siri, insan eliyle üretilen bir proje değil. Başka bir deyişle ortaya çıkan belgelerde yer alan bilgilere göre Siri, insanlar tarafından üretilmemiş durumda. (WEBTEKNO)