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Sirke ile birleştirildiğinde zayıflamayı sağlıyor

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Nar suyu bir meyve sıkacağı ile kolayca sıkılabilir ve lezzetli tatlı ve ekşi bir tada sahiptir. Nar 20'ye kadar farklı polifenol içerir.
Sirke ile birleştirildiğinde zayıflamayı sağlıyor

Bu biyoaktif maddelerin antioksidan etkisi vardır, hücreleri zararlı etkilerden korur, iltihaplanmayı engeller ve hatta yaşlanma sürecini ve kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır.

Antioksidanlar, vücutta oluşan oksidatif stresi de önler. Narın özel iyileştirici güçleri vardır. Nar, mineraller ve özellikle B ve E vitaminleri gibi sağlıklı maddeler açısından zengindir. Belirli kalp ve damar hastalıkları, osteoartrit ve bazı kanserler için nar suyunun oldukça etkili olduğu düşünülmektedir.

Günde sadece bir bardak nar suyunun iltihabı azalttığı, kan dolaşımını iyileştirdiği ve kan damarlarını esnek tuttuğu bilinmektedir.

Araştırmalar, düzenli nar suyu tüketiminin prostat kanserinin büyümesini engelleyebileceğini bile göstermektedir.

Narın zayıflatıcı etkisi

Yapılan araştırmalara göre, nar kilo vermede oldukça etkilidir. Kan damarlarındaki yağ birikintilerini azalttığı ve kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir.

Journal of Functional Foods'da yayınlanan bir araştırma, nar suyunun sirke ile birleştirilmesinin etkisini ortaya koydu. Bu içeceğin, bel çevresini azaltmaya yardımcı olan zayıflatıcı özelliklere sahip olduğu görüldü.

Çalışmaya katılan kilolu kadınlar, 8 hafta boyunca nar-sirke karşımı içti. Daha sonra yapılan analizlerden, karışımı içmenin önemli bir yağ kaybını ve sağlık için en tehlikeli olan bel çevresindeki yağların yakılmasını sağladığı ortaya çıktı.

Nar-sirke karışımı ayrıca depolanmış yağın metabolizmasını aktive etmek için gerekli bir enzim olan AMPK'nın mükemmel bir aktivatörü olduğu ve bu nedenle eski depolanmış yağlar üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

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