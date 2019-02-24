Sirke ile Dişleriniz 2 Dakikada Bembeyaz Olacak.

Dişler zamanda çay, kahve veya sigara alışkanlığı ile sararmaktadır. bunu beyazlatmak için diş macunlarıda yeterli olmamaktadır.

Dişler zamanda çay, kahve veya sigara alışkanlığı ile sararmaktadır. bunu beyazlatmak için diş macunlarıda yeterli olmamaktadır. Diş hekimlerine de sürekli olarak gitmek hem zaman hem de maddi kayıp yaratır. Sizlerde evdeki doğal malzemelerle dişlerinizi doktorların bile kıskanacağı kadar beyaz yapabilirsiniz.

Malzemeler;

1 Tatlı Kaşığı Karbonat

1 Çay kaşığının çeyreği kadar sirke

1 çay kaşığının çeyreği kadar kaya tuzu.

Uygulanması;

Tüm malzemeyi karıştırın. Macun kıvamı alacaktır. Bu karışıma fırçanızı batırarak 2 dakika boyunca fazla bastırmadan dişlerinizi fırçayın. Uygulama sonunda dişlerinizin bembeyaz olduğunu göreceksiniz. Dişlerinizin sürekli bembeyaz olmasını istiyorsanız bu uygulamayı haftada 2 akşam yatmadan önce uygulamanız gerekmektedir.

Bu uygulama ayrıca ağzınızdaki bakteri ve virüsleri yok edecektir.