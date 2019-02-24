  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Sirke ile Dişleriniz 2 Dakikada Bembeyaz Olacak.

» »
Dişler zamanda çay, kahve veya sigara alışkanlığı ile sararmaktadır. bunu beyazlatmak için diş macunlarıda yeterli olmamaktadır.
Sirke ile Dişleriniz 2 Dakikada Bembeyaz Olacak.

Dişler zamanda çay, kahve veya sigara alışkanlığı ile sararmaktadır. bunu beyazlatmak için diş macunlarıda yeterli olmamaktadır. Diş hekimlerine de sürekli olarak gitmek hem zaman hem de maddi kayıp yaratır. Sizlerde evdeki doğal malzemelerle dişlerinizi doktorların bile kıskanacağı kadar beyaz yapabilirsiniz.

Malzemeler;

1 Tatlı Kaşığı Karbonat

1 Çay kaşığının çeyreği kadar sirke

1 çay kaşığının çeyreği kadar kaya tuzu.

Uygulanması;

Tüm malzemeyi karıştırın. Macun kıvamı alacaktır. Bu karışıma fırçanızı batırarak 2 dakika boyunca fazla bastırmadan dişlerinizi fırçayın. Uygulama sonunda dişlerinizin bembeyaz olduğunu göreceksiniz. Dişlerinizin sürekli bembeyaz olmasını istiyorsanız bu uygulamayı haftada 2 akşam yatmadan önce uygulamanız gerekmektedir.

Bu uygulama ayrıca ağzınızdaki bakteri ve virüsleri yok edecektir.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta domuz gribi alarmı23 Şubat 2019 Cumartesi 12:47
  • Korku filmi kilo aldırıyor22 Şubat 2019 Cuma 21:30
  • Aile ve çevrenin tutumu, kişilik bozukluğunu tetikliyor!22 Şubat 2019 Cuma 20:30
  • Addison hastalığı nedir?22 Şubat 2019 Cuma 20:00
  • Meme kanserini tespit eden kan testi geliştirildi22 Şubat 2019 Cuma 18:45
  • Bazı göz renklerine sahip insanlar depresyona daha açık22 Şubat 2019 Cuma 14:53
  • Kızamık 2018’de patladı22 Şubat 2019 Cuma 14:37
  • 23 bin aile aşıyı reddetti, kızamık vakası arttı22 Şubat 2019 Cuma 00:00
  • Yediz bebekler hayatını kaybetti21 Şubat 2019 Perşembe 23:20
  • Topuk kanından 'binlerce' genetik hastalık belirlenebilecek21 Şubat 2019 Perşembe 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti