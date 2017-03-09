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Sırları ortaya çıkarmak daha kolay olacak

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Sırları ortaya çıkarmak daha kolay olacak
Ay bugün (8 Mart Çarşamba) Aslan burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Plüton arasında iki gün etkili destekleyici bir görünüm var. Bu süreçte konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceksiniz

 

Ay bugün (8 Mart Çarşamba) 18:00'de Yengeç burcunda boşlukta olacaktır. 19:46'da ise Aslan burcuna geçiş yapacaktır. Merkür ile Plüton arasında iki gün etkili destekleyici bir görünüm oluşacak. Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transittir.

 

Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. Kayıp bir şeyi arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır. Düşünce gücünüzle etkilemek ve başkalarının görüşlerini değiştirmek için etkili olabilirsiniz. İşlerinizde size odaklanma gücü verecek bu açı kalıbı sayesinde düşüncelerinizi toparlayıp, iradenizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifadenizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transittir.

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