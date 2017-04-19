Sırp Büyükelçiliği görevlisi izin verilmediğini söyledi

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Çocuk Bayramı için KKTC’ye gelmek üzere Larnaka Havaalanı’ndan Kıbrıs’a giriş yapan Sırp çocukların, sınır dışı edilmediğini, giriş izni verilen kafilenin kendi isteğiyle ülkeden ayrıldığını iddia etti.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Sırp grup sorumlularının, KKTC’ye geçişin BM kararlarının ihlali anlamına geleceği yönündeki uyarı üzerine, fikir değiştirip Kuzeye geçmekten vazgeçtikleri savunuldu.

Açıklamada, Sırp gruba, iddiaların aksine, ülkeye giriş izni verildiği, ancak grubun, kendi isteğiyle ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, benzeri bir durumun bir süre önce Rus çocuklarla yaşandığını ve Kuzeydeki etkinliğe katılmaktan vazgeçen grubun Güney Kıbrıs’ta kaldığı kaydedildi.

SIRP BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVLİSİ İZİN VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bu arada gazete, Sırp haber portalı B92 kaynaklı haberinde, Girne’deki bir etkinliğe katılmak amacıyla Pazar günü Larnaka Havaalanı üzerinden Kıbrıs’a gelen Sırp halk dansları grubu üyesi 13 çocuğun ülkelerine dönme zorunda kaldığını belirtti.

Habere göre, Sırp Büyükelçiliği görevlisi Dejan Bivolarevic, Rum yetkililerin, geçiş yapmalarına izin vermediği yönünde açıklama yaptı.

Sırp halk dansları grubu direktörü Dejan Tosic ise, pasaport ve davetiyelerini göstererek sorunsuz geçmeye başladıklarını, ancak bir görevlinin sorun çıkarması üzerine hep beraber sınır dışı edildiklerini belirtti.