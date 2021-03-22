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Sırp model: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi

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Sırp model: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi
Sırp model: Djokovic'i baştan çıkarmam için 60 bin euro teklif edildi

18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, evli ve 2 çocuklu Sırp tenisçi Djokovic'in aile ve spor hayatını bitirme niyetlerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Sırp model Scekic, para karşılığında Djokovic'i baştan çıkarma teklifi geldiğinde bunun bir kamera şarkısı olduğunu sandığını ama teklifi getirenlerin gayet ciddi olduğunu anlattı.

Model Natalija Scekic, Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'i baştan çıkarması ve bu sayede imajına zarar verip evliliğini bitirmek için kendisine 60 bin euro teklif edildiğini açıkladı.

2014'ten beri evliği olduğu eşi Jelena'dan 2 çocuğu olan Djokovic'in 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor. 33 yaşındaki Djokovic tek erkekler dünya sıralamasında toplam 311 hafta zirvede yer almayı garantileyerek, İsviçreli Roger Federer'in rekorunu kırmıştı.

Marca gazetesinin aktardığına göre bu ay başında Svet & Scandal dergisine açıklamalarda bulunan Scekic, iş görüşmesi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiğini sanarken bunun bir oyun olduğunu fark ettiğini ve kendisine bu teklifin yapıldığını anlattı.

"Biri benimle iletişime geçti. Kendisini Londra'dan tanıyordum, düzgün biri olduğunu düşünüyordum. Ortaya koyduğu işleri biliyordum. Benle görüşmek istediğinde iş için olduğunu sandım" diyen Scekic, "Ama konuşma ilerledikçe konunun benim hayatımla ilgili olmadığını anladım" diye devam etti.

'Umarım bunu yapacak başka birini bulmamıştır çünkü Novak bizim elçimiz, örnek bir insan'

Bu kişinin kendisinden Djokovic'i baştan çıkarıp cinsel ilişkiye girmesini ve bunun görüntülerini şantaj için kullanılmak üzere kaydetmesini istediğini söyleyen Sırp model, bir kamera şakasının içinde olduğunu sandığını ama durumun öyle olmadığını aktardı: "Bunun karşılığında 60 bin euro (71 bin dolar) alabileceğimi ve istediğim herhangi bir yere seyahat edebileceğimi söyledi. Güldüm, 'Şaka yaptım' demesini bekledim ama adam ciddiydi. Çok incinmiş ve aşağılanmış hissettim.

Aklımdan ona vurmak, yüzüne su fırlatmak geçti ama kendimi tuttum çünkü etrafta bir sürü insan vardı. Eşyalarımı toplayıp oradan ayrıldım. Umarım bu istediğini yapacak başka bir kız bulmamıştır çünkü bu Novak'a büyük bir ayıp olur. O bizim en iyi elçimiz, örnek alınası bir insan, aile babası."

Djokovic'in boşanmanın eşiğinde olduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmiş ama Djokovic "Basını takip etmiyorum. İnsanların aşkımızı okumaktansa boşandığımızı okumaya daha meraklı olduğunu anlıyorum ama bu ne Jelena'yı ne de beni etkiliyor çünkü birbirimizi seviyoruz" diyerek yanıt vermişti.

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