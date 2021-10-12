Sırp şirketine ait uçağı incelemek için FBI’dan uzmanlar geldi

Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen ve 2019’dan beri Baf Havalimanı’nın hangarında bulunan Sırp şirketine ait uçağı incelemek için FBI’dan uzmanlar geldiği ve bugün, uçakta inceleme yapılacağı bildirildi.

Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen ve 2019’dan beri Baf Havalimanı’nın hangarında bulunan Sırp şirketine ait uçağı incelemek için FBI’dan uzmanlar geldiği ve bugün, uçakta inceleme yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinden elde edilen bilgilere göre FBI uzmanlarının bugün, Rum Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bomba imha ekipleriyle birlikte Baf’a gideceklerini ve araştırmalara başlayacaklarını yazdı.

Haberde, FBI uzmanlarının konuyla ilgili rapor hazırlayarak, Libya’ya uygulanan silah ambargosundan sorumlu olan BM’ye gönderecekleri kaydedildi.