Sırp voleybolcuya Irkçı hareketten iki maç ceza

Sanja Djurdjevic, 1 Haziran’da Tayland ile İtalya’da oynanan Milletler Ligi maçında ırkçı hareket yaparken kameraya yakalandı. Sırp oyuncu parmaklarıyla gözlerini ‘çekik’ hale getirirken görüntülendi.

Taraftarların tepkisini çeken sporcu sosyal medya hesaplarından özür diledi; bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü. Sırbistan Voleybol Federasyonu da Tayland takımından özür diledi.

Ancak Sjurdevic, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) disiplin kuruluna sevk edilmekten ve ceza almaktan kurtulamadı. Sırbistan Kadın Voleybol Takımı’nın Belçika ve Kanada’yla karşılaşacağı maçlarda oynayamayacak.

Sırbistan Voleybol Federasyonu’na da 20 bin İsviçre frangı ceza verildi. Bu para ‘voleyobol ailesi’nde ayrımcılığa karşı mücadeleyi destekleyen eğitim programlarında kullanılacak.