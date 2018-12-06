Sırrı Süreyya Önder cezaevinde

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanan eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, cezasını çekeceği Kandıra'daki F Tipi cezaevine teslim oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararıyla cezası kesinleşen Önder, önce Kocaeli Adliyesi'ne giderek İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptırdı.

Daha sonra beraberindekilerle araca binen Önder, Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Önder, cezaevi girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin arkasından olduğunu belirtti ve "Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak." dedi.

Önder'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.

Dava süreci

7 Eylül'de İstanbul'daki agır ceza mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.

Önder'e 2013 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle suçlama yöneltiliyordu.