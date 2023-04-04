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Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı oldu

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Eski BDP ve HDP milletvekili, yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul milletvekili adayı oldu.
Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı oldu

Eski BDP ve HDP milletvekili, yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul milletvekili adayı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini teslimi için son tarih 9 Nisan olurken, Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, HDP, 2018 seçimlerinde bin 400 adaylık başvurusu alırken, 14 Mayıs seçimi için HDP'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

Aday adaylarının başvurularını incelemek üzere kurulan mutabakat komisyonu, illerde yapılan teamül yoklamalarının sonuçlarına göre listeye son halini veriyor. Bu çalışma devam ederken bazı isimlerle de aday olması için görüşmeler yapılıyor. Bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder. Çözüm süreci döneminde İmralı’daki görüşmeleri yürüten heyette yer alan Önder’in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

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