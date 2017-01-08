Yeni sezonda yayın hayatına E! TV'de devam edecek 'Keeping Up With The Kardahians' (Kardashian'larla başa çıkmak) programı için çekilen fragmanda, Kardashian'ın soygunla ilgili sözlerine yer verildi.
Yaşadıklarını kız kardeşleri Khloe ve Kourtney'ye anlatan Kim Kardashian, gözyaşları içinde "Beni sırtımdan vuracaklar… Kaçamayacağım… Bu olay aklıma gelince çok üzülüyorum" dedi.
Kardashian, moda haftasına katılmak için bulunduğu Paris'te kaldığı lüks daireye sabahın erken saatlerinde giren polis kıyafetli kişiler tarafından soyulmuştu. Bağlanarak rehin alınan ve banyoya kilitlenen ünlü yıldızın 16 milyon değerinde mücevherleri çalınmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.