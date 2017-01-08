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"Sırtımdan vuracaklar..."

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"Sırtımdan vuracaklar..."
ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian, Ekim 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'teki dairesinde uğradığı silahlı soygunla ilgili ilk kez konuştu.

Yeni sezonda yayın hayatına E! TV'de devam edecek 'Keeping Up With The Kardahians' (Kardashian'larla başa çıkmak) programı için çekilen fragmanda, Kardashian'ın soygunla ilgili sözlerine yer verildi.

Yaşadıklarını kız kardeşleri Khloe ve Kourtney'ye anlatan Kim Kardashian, gözyaşları içinde "Beni sırtımdan vuracaklar… Kaçamayacağım… Bu olay aklıma gelince çok üzülüyorum" dedi.

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Kardashian, moda haftasına katılmak için bulunduğu Paris'te kaldığı lüks daireye sabahın erken saatlerinde giren polis kıyafetli kişiler tarafından soyulmuştu. Bağlanarak rehin alınan ve banyoya kilitlenen ünlü yıldızın 16 milyon değerinde mücevherleri çalınmıştı.

 

 

 

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