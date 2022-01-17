Sırttaki Sivilcelerin Nedenleri Ve Kurtulmak İçin 5 İpucu

Birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen sırttaki sivilceler, hoş olmayan bir görüntüye yol açmasının yanı sıra, vücuttaki bazı bozuklukların da göstergesi olabiliyor.

Sırttaki sivilceler, yağ bezlerinin kronik iltihaplı bir hastalığıdır. Genetik yatkınlık, yanlış vücut bakımı, sağlıksız beslenme, hormonal değişiklikler veya ilaçlar nedeniyle oluşabilir. Sivilceleriniz seyrekse, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı ürünlerle onlardan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Ancak sorun daha ciddiyse, o zaman bir dermatoloğa gitmeniz gerekir.

Yağ bezleri sebum üretir. Cildi ve saçı yağlamak, ayrıca mikroplara karşı korumak için gereklidir. Akne (sivilcelerin tıbbi adı) aşırı sebum ve ölü deri hücrelerinin, C. acnes bakterisi ile birlikte gözenekleri tıkamasıyla oluşur. Bu nedenle sivilce gelişimindeki ana faktörler, sebum üretiminin bozulması ve ciltte artan sayıda bakteridir.

Sivilceler vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir, ancak çoğunlukla yağ bezlerinin en fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkar. İlk olarak yüz, ikinci olarak sırtın özellikle üst kısmında görülürler. İstatistiklere göre, yüzünde sivilce olan insanların yarısından fazlasının sırtında da sivilce vardır.

Bakterilerin yanı sıra pityrosporum gibi mantarlar da vücuttaki sivilcelere neden olabilir. Bu durumda, özel mantar önleyici ilaçlar kullanılması gerekir.

SİVİLCE TÜRLERİ

Vücudun herhangi bir yerindeki sivilceler farklı tiplerdedir:

Milium (beyaz başlı sivilce): Etkilenen bölgenin derinin derinliklerinde bulunduğu ve hava ile temas etmediği tıkanmış kıl kökleridir.

Komedonlar (siyah noktalar): Cildin yüzeyinde sebumun siyaha dönüştüğü tıkanmış gözeneklerdir.

Papüller (irinsiz iltihaplı kıl kökleri): Çoğu zaman pembe ve ağrılıdırlar.

Püstüller (irinli iltihaplı kıl kökleri): Böyle bir sivilce olgunlaştığında ortasında beyaz bir kafa belirir.

Kistler: Derinin derinliklerinde iltihaplanma, kırmızı, mavi-mor veya cildin geri kalanıyla aynı renkte olabilir, ancak dokunulduğunda serttir ve bir yumru veya şişliği andırır.

SIRTTA SİVİLCELERİN NEDENLERİ

Sırttaki sivilce birçok farklı faktörden kaynaklanır.

Genetik

Yağlı cilt ve sivilceye yatkınlık kalıtsal olabilir. Sivilce riskinden sorumlu tek bir gen yoktur. Ancak birçok yönden vücudun sivilceye neden olan bakterilerle savaşma yeteneği genetiğe bağlıdır. Araştırmalar sivilceli kişilerin çocuklarının sivilce geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca yatkınlığı genetik düzeyde bulaşan bazı hastalıklar da sivilceye neden olabilir. En yaygın örneklerden biri polikistik over sendromudur (PKOS).

Hormonlar

Sivilce geliştirme riski büyük ölçüde hormonal duruma bağlıdır. Bu nedenle, sivilceler genellikle ergenlik döneminde, vücut büyük bir hormonal değişikliğe uğradığında ortaya çıkar. Sivilcelerin en yüksek görülme oranı 15-18 yaşlarında ortaya çıkar. Bu yaşlarda sivilceler normal olarak kabul edilirler. Yetişkin erkeklerde, steroid ve diğer spor takviyeleri almanın bir yan etkisi olarak ve kadınlarda adet, hamilelik, endokrin ve kadın hastalıkları sırasında sivilce ortaya çıkabilir.

İlaçların Yan Etkisi

Birçok ilaçla sivilce benzeri bir döküntü oluşabilir. Çoğu zaman, bu yan etkiye şunlar neden olur: Lityum, kortikosteroidler, antikonvülsanlar, barbitüratlar, androjenik steroidler, bromürlü ilaçlar, iyodürlü ilaçlar, kanser ilaçları.

Yetersiz Hijyen

Cilt uzun süre kirli bırakılırsa sırtta sivilce görünebilir. Veya kullandığınız çamaşırları ve havluları uzun süre yıkamazsanız bakteriler içlerinde çoğalır ve bunlar da sivilcelere neden olur.

Cilt Hasarı

Bazı durumlarda cilt üzerindeki olumsuz etkilerden dolayı sırt ve omuzlarda sivilceler ortaya çıkabilir. Örneğin, tüm gün ağır bir sırt çantası taşırsanız veya altındaki deri çok terlerse sivilceler oluşabilir. Ek olarak, sivilce güneş ışığına maruz kalmaktan da ortaya çıkabilir. Bilinenin aksine güneşlenmek sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olmaz, ancak onları tetikleyebilir.

HANGİ YİYECEKLER SIRTTA SİVİLCE YAPAR?

Sivilce için risk faktörlerinden biri de kötü beslenmedir. Doymuş yağ oranı yüksek gıdaların, sivilce ve egzama riski de dahil olmak üzere vücuttaki iltihabı artırdığı bilinmektedir. Tatlılar ve basit karbonhidratlar da cilt problemleri riskini artırır.

Sivilcelerden kurtulmak için tüm risk faktörlerinin etkisini en aza indirmek gerekir ve ilk adım sağlıklı beslenmedir. Glisemik indeksi yüksek gıdalar diyetten çıkarılmalıdır, şeker, pirinç, hamur işleri, çikolata, paketlenmiş meyve suları, gazlı içecekler, fast food ve yağlı etler sınırlandırılmalıdır.

Sırttaki sivilceleri tedavi ederken uzmanlar öğün aralarında bol su içmeyi önerir. Akşam yemeği yatmadan en geç 3 saat önce olmalıdır. Beyaz ekmeği kepekli tahıllarla değiştirmek, diyete sağlıklı yağ asitleri (deniz balıkları, zeytinyağı, avokado), sebzeler (havuç, brokoli, salatalık, lahana, yeşillikler) ve düşük glisemik indeksli meyveler (elma, kivi) eklemek daha iyi olacaktır.

Siyah çay veya kahve yerine, yeşil çay gibi bitki çaylarının kullanılması tavsiye edilir.

SIRTTAKİ SİVİLCELERDEN KURTULMAK İÇİN 5 İPUCU

Sırtınızda hafif sivilceler ve siyah noktalar varsa, doktora gitmeden onlardan kurtulmayı deneyebilirsiniz. İşte yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

Cilt Temizliği

Özellikle çok terliyorsanız günlük olarak duş alınması gerekir. Yıkanırken sırtınızın her noktasına ulaştığınızdan emin olun. Egzersiz yaparken terletmeyen giysiler giyin. Çamaşırlarınızı ve yatak takımlarını daha sık yıkayın, içlerinde sivilcelere neden olan bakteriler çoğalır.

Ciiltteki bir dengesizlik sivilce gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu yüzden cildinizi düzgün bir şekilde temizlemeniz önemlidir. Nötr bir pH'a sahip jel veya köpük şeklinde ürünler kullanmak en iyisidir.

Benzoil Peroksit

Sırttaki sivilce için en etkili ilaçlardan biri olan benzoil peroksit içeren ürünleri birçok dermatolog önerir. Bu madde ciltteki bakterileri etkili bir şekilde öldürür, bu nedenle sıklıkla dermatolojik duş jellerine ve losyonlara eklenir. Çok sayıda çalışma etkinliğini kanıtlamaktadır.

Salisilik Asit

Bir başka iyi bilinen ve kanıtlanmış sivilce ilacı salisilik asittir. Hemen hemen tüm sivilce ilaçlarının bir parçasıdır. Salisilik asit cildin derinliklerine nüfuz eder ve birikmiş ölü hücreleri temizler.

Salisilik asit, sivilce tedavisinde çok uzun süredir kullanılmaktadır. Avantajı antiseptik, antimikrobiyal özelliklere ek olarak, aynı zamanda bir komedonolitik etkiye sahip olması, yani siyah noktaları çözmesidir. Bununla birlikte, salisilik asit esas olarak alkollü losyonlarda bulunduğundan, kullanıldığında cildi kurutabilir ve böylece durumunu kötüleştirebilir. Bu nedenle, bu tür ürünleri dikkatli kullanmak daha iyidir.

Kükürt ve Resorsinol

Eşit derecede popüler bir sivilce ilacı, bu iki maddenin bir kombinasyonudur. Resorsinol, biriken ölü deri hücrelerini temizleyerek siviceleri önlemeye yardımcı olur. Kükürt fazla sebumu giderir ve bakterileri öldürür.

Güneş Koruması

Güneş ışığı sırt sivilcelerine neden olabilir. Bunu önlemek için SPF'li güneş kremi kullanılmalıdır. Ancak bu kremlerin kendilerinin de kızarıklık ve sivilceye neden olabileceğini unutmayın. Güneş kremi seçerken paketin üzerindeki etikete bakmanız gerekir. Sivilcelere ve siyah noktalara neden olmayan bir krem seçilmelidir.