Sis nedeni ile görüş mesafesi azaldı

Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa Anayolları'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, polis sürücüleri uyardı.

Polis, Lefkoşa şehir içi ile Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa Anayolları'nda oluşan yoğun sis nedeni ile sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa- Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arasında, Gönyeli ve Lefkoşa şehir içi yollar, Lefkoşa- Guzelyurt Anayolunun, Gönyeli Çemberi ile Serhatköy arası ve Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.