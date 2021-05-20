  • BIST 1.460
  • Altın 507,355
  • Dolar 8,3846
  • Euro 10,2417
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Sis nedeni ile görüş mesafesi azaldı

» »
Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa Anayolları'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, polis sürücüleri uyardı.
Sis nedeni ile görüş mesafesi azaldı

Polis, Lefkoşa şehir içi ile Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa Anayolları'nda oluşan yoğun sis nedeni ile sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa- Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi ile Boğaz kavşağı arasında, Gönyeli ve Lefkoşa şehir içi yollar, Lefkoşa- Guzelyurt Anayolunun, Gönyeli Çemberi ile Serhatköy arası ve Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunçtürk, “Şimdi birlik olma zamanıdır”19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:20
  • Saner:Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:17
  • YDP Genel Başkan Yardımcısı Tunçtürk: “Şimdi birlik olma zamanıdır”19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:13
  • KKTC İnsan Hakları Derneği’nden 19 Mayıs Mesajı19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
  • Vakıflar İdaresi'nin “İsraf” Konulu Yarışmalarının Ödül Töreni AKM’de Gerçekleştirildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
  • Arıklı'dan Zaroğlu'na Mahkemede görüşeceğiz!19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Gençlik Konseri19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:10
  • YDP'de kaos büyüyor! Arıklı: Yüzbinlerce liralık borcuna kefil oldum19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:59
  • Saner:Ercan’ın yeni terminal binasını en geç 2022 başında halkın hizmetine açacağız19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:55
  • Arıklı'dan Zaroğlu'na “Yüz binlerce liralık borcuna kefil olmuştum” Zaroğlu: Bu iğrenç tarzı...19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti