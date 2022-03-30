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Sisam Adası Sabaha Kadar Yandı, Yaralılar Var

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi karşısındaki turistik Sisam adasında dün öğle saatlerinde başlayan yangın ada halkına kabus yaşattı. Bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Sisam Adası Sabaha Kadar Yandı, Yaralılar Var

Sisam'da dün öğle saatlerinden başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden orman yangını ada halkına kabus yaşattı. Orman yangının bulunduğu Vourliotes Köyü ile birlikte 4 köy tamamen boşaltılırken gece boyunca yangına müdahale eden vatandaşlar ve dumandan etkilenenler sağlık ekipleri ve STK'ların yardımı ile hastanelere taşındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI 3 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Girit, Midilli, Rodos ve Pire'den gelen takviye itfaiye ekipleri ve ordunun yardımı ile yangın bugün öğle saatlerinde güçlük kontrol altına alınabilirken yangında 120 hektarlık alan ve birçok çiftlik evi ve ağılın yandığı belirtildi. Çevre ada ve Pire'den gelen itfaiye ekiplerinin üç gün daha adada soğutma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yaklaşık 500 kişinin söndürme çalışmalarına katıldığı, 30 arazöz, 4 yangın söndürme uçağı ile iş makinalarının mücadele ettiği yangında elektrik, su ve iletişim hatlarında büyük zarar meydana geldiği, oluşturulan kriz masasının yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

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